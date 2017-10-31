哈通社/阿斯塔纳/10月31日 -- 阿斯塔纳市长阿斯耶特•伊谢克舍夫31日在政府例行会议上表示，2020年阿斯塔纳外国游客数将达100万。

"主要目标为2020年将游客总数达到200万人，其中包括外国游客100万人。去年来阿斯塔纳旅游的游客数量为83万人，其中27万人来自外国。"伊谢克舍夫说。



据他透露，为提升阿斯塔纳市旅游潜力专门制定了发展规划，其中包括商务、休闲城市、医疗旅游等三个发展方向。



伊谢克舍夫强调2017阿斯塔纳世博会为提高城市知名度以及落实各项活动创造了机遇。他还表示，世博会期间阿斯塔纳市共举行了体育、文化以及经济等领域300多次活动。



据其介绍，目前阿斯塔纳旅游领域具有完善的基础设施。阿斯塔纳拥有可接待1.5万名游客的201家酒店、1100家餐厅以及其他服务场所。



阿斯塔纳市市长再次表示，发展规划框架下，阿斯塔纳市将同文化与体育部以及其他政府部门举行470多项国际性文化、体育活动以及大型论坛会议。上述活动主要特点在于，外国以及国内游客也将参与。



据悉，为吸引更多游客，阿斯塔纳市还计划建造太空馆、植物园、水上公园、家庭娱乐中心以及体育设施。



【翻译：冰山 编辑：木合塔尔·木拉提】