2020年阿尔法拉比诞辰1150周年

哈通社/努尔苏丹/1月2日 – 根据哈萨克斯坦总统哈斯穆卓玛尔特•托卡耶夫签署的关于组建纪念阿尔法拉比诞辰1150周年活动国家委员会的总统令，今年哈萨克斯坦将隆重庆祝这位伟人的诞辰。

阿布•纳斯尔•穆罕默德•伊本•穆罕默德•阿尔•法拉比（波斯語：ابو نصر محمد بن محمد فارابي‎ Abū Naṣr Muḥammad ibn Muḥammad al Fārābī，872年-950年12月14日至951年1月12日之间），西方称为阿尔法拉比乌斯（拉丁语：Alpharabius），是喀喇汗王朝（870—1213年）初期著名医学家、哲学家、心理学家、音乐学家。

出生于今天的哈萨克斯坦共和国突厥斯坦州沃特拉尔市，出身于当地的钦察部。

沃特拉尔被阿拉伯人称为法拉布，阿布•纳斯尔•阿尔•法拉比的含义即为——来自法拉比的«阿布纳斯尔»。

阿尔法拉比一生钻研哲学、医学、心理学、艺术，著有160多本著作，为人类文明的发展作出了无与伦比的贡献，被尊为伊斯兰哲学的«第二导师»（«第一导师»為亚里士多德）。

后世创作出《大医典》的著名医学家伊本•西那将法拉比称之为启蒙导师。

阿尔法拉比是哈萨克斯坦历史上最著名的人物之一。目前哈萨克斯坦最知名的高等学府——阿尔法拉比大学，便是以他的名字命名的。

2020年，是这位伟人的1150年诞辰。根据负责伟人诞辰纪念活动筹备工作的国家委员会的安排，这一年，哈萨克斯坦将举办国家级别的50多项大型活动。

【编译：木合塔尔·木拉提】