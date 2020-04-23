欧亚开发银行预测2020年哈经济萎缩1%

哈通社/努尔苏丹/4月23日 —— 据国际文传电讯社消息，欧亚开发银行发布宏观经济报告，预计2020年哈萨克斯坦GDP萎缩1%，较此前3.3%的增速预测大幅下调4.3个百分点。同时，预测2021年哈GDP增速为5.5%，2022年为4.1%。

报告指出，疫情形势下，世界主要经济体不断升级防控措施，导致全球增长前景恶化。欧亚开发银行成员国采取前所未有的疫情防控措施，加之外部需求下降，大宗商品价格下跌，经济活动受到严重冲击。鉴此，欧亚开发银行对成员国宏观经济预测进行调整。

欧亚开发银行将2020年哈萨克斯坦通胀预期上调至7.5%，2021年为5.2%，2022年为4.3%；预计2020年坚戈对美元汇率为421:1，2021年为450:1，2022年为468:1。随着内、外部需求回升，2021年哈GDP增速料将加快。哈政府为应对疫情出台两套反危机措施，资金规模达到GDP的6.5%，有助于减轻疫情损失。预计能源价格将逐步上涨，2020年平均油价为40美元/桶，2020年升至50-60美元/桶。

报告指出，全球及欧亚开发银行成员国经济发展前景面临较大不确定性，欧亚地区国家宏观经济预测将取决于疫情持续时间。当前，世界经济进一步恶化的可能性依然存在，可能引发欧亚地区国家主要出口商品价格持续下跌。欧亚地区国家疫情形势难以预测，何时解除隔离无法确定。