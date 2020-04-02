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    2020年2月哈萨克斯坦存款总额减少0.6%

    19:24, 02 四月 2020
    Photo: None
    哈通社/努尔苏丹/4月2日 -- 据央行消息，截至2020年2月底，我国存款总额为18.5788万亿坚戈，环比减少0.6%。其中，法人存款9.1814万亿坚戈，环比减少4.3%；自然人存款9.3975万亿坚戈，环比增长3.3%。

    统计期内，本币存款10.8021万亿坚戈，环比增长0.1%；外币存款7.7767万亿坚戈，环比减少1.5%。存款美元化率为41.9%（2019年12月为43.1%）。

    统计期内，法人本币存款5.3568万亿坚戈，环比减少2.1%；外币存款3.8246万亿坚戈，环比减少7.2%（占法人存款的41.7%）。自然人本币存款5.4453万亿坚戈，环比增长2.4%；外币存款3.9522万亿坚戈，环比增长4.7%（占自然人存款的42.1%）。

    2020年2月，定期存款额12.6158万亿坚戈，环比减少0.7%。其中，本币存款为7.3295万亿坚戈，而外币存款为5.2863万亿坚戈。

    报告期内，非银行法人坚戈定期存款平均利率为7.1%（2019年12月为7.2%），自然人存款利率为8.9%（2019年同期为9.5%）。

    【编译：小穆】


    标签:
    央行 统计 坚戈 黄金储备 美元
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