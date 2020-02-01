2020年2月哈萨克斯坦信贷规模环比增长1%

哈通社/努尔苏丹/4月3日 --据央行公布的数据显示，截至2020年2月底，哈萨克斯坦银行信贷余额为13.8072万亿坚戈，较上月环比增长1%。其中，法人贷款余额为7.0215万亿坚戈，环比增长0.8%；自然人贷款余额为6.7857万亿坚戈，环比增长1.1%。

报告期内，坚戈贷款余额为11.6354万亿坚戈，环比增长1.3%。其中，法人坚戈贷款增长1.5%，而自然人坚戈贷款增长1.2%；外币贷款余额为2.1717万亿坚戈，环比减少0.8%。其中，法人外汇贷款减少0.6%，而自然人外汇贷款下降4.5%。坚戈贷款比重较2019年12月的83.4%上升至84.3%。

截至2月底，长期贷款余额为11.8579万亿坚戈，环比增长0.8%；短期贷款余额为1.9493万亿坚戈，环比增至2%。中小企业贷款余额为2.0448万亿坚戈，环比减少0.4%，所占比重为14.8%。银行贷款主要流向工业（占比13.2%）、贸易（12.5%）、建筑（4.6%）和运输（3.5%）等领域。

2月份，坚戈贷款平均利率水平为法人12.0%（2019年同期为12.4%），自然人19.0%（2019年同期为18.2%）。

【编译：小穆】