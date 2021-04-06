国家经济部：2020~2021年间通货膨胀率将维持4~6%区间

哈通社/努尔苏丹/10月23日 – 哈萨克斯坦国家经济部部长鲁斯兰·达列诺夫在23日的马吉利斯（议会下院）全体会议上就未来五年的通货膨胀情况预期进行了阐述。

在阐述2020~2024年国家年度社会经济发展预期时，国家经济部部长表示，2020~2021年通货膨胀目标走廊将维持在4~6%的区间，而2022~2024年这一区间将保持在3~5%之间。

他表示，根据宏观经济预测制定了2020~2022年的预算参数预测。在不计入转移支付的情况下，国家预算收入在2020年将达到8.1万亿坚戈，在2021年将达到8.7万亿坚戈，到2022年将达到9.5万亿坚戈。

部长称，根据计划，2020年预算赤字在国内生产总值比重将为2.1％，在2021年下降至1.5％，2022年下降至1％。

«基于这一参数，预计2020年国家预算支出为12.9万亿坚戈，2021年为13.2万亿坚戈，2022年为13.7万亿坚戈。»他说。

根据此前报道，在23日的马吉利斯（议会下院）全体会议上，国家经济部部长称，五年内国内生产总值的年均增长率将为4.4％。

【编译：木合塔尔·木拉提】