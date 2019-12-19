政府通过2020~2025年教育和科学领域新的5年发展规划

哈通社/努尔苏丹/12月19日 – 哈萨克斯坦政府19日讨论通过了2020~2025年教育和科学领域新的5年发展规划。

推动教育领域发展是首任总统、民族领袖努尔苏丹·纳扎尔巴耶夫所制定的国家发展战略的重要组成部分。

在哈斯穆卓玛尔特·托卡耶夫总统的国情咨文中，也着重强调了改善教育水平，减少农村与城市教育差距以及提升教师地位的重要性。

在19日举行的政府例行工作会议上，政府总理阿斯哈尔·马明表示，至2020年，根据总统的指示，我国教师基本工资将在当前基础上实现翻一番的增长。

据总理介绍，根据国家教育发展5年计划，学龄前儿童的幼儿园入学率将得到100%的保障；哈萨克斯坦计划在以学生综合素质和知识实践水平为标准进行评比的国际排行榜中，跻身世界前40国行列；所有学校都配备现代化的教学设备；随着教师数量的提升和基础设施的完善；因教学场所和人手不足而折中采取的«三班倒»教学模式将彻底停止；老旧教学场所将被关闭；5年内全国将新增800所新学校；将在生活水平较高的居民点建立总计114所寄宿学校。

总理还表示，未来5年间将在教育领域投资14.5万亿坚戈。其中1.3万亿来自个人投资。通过个人投资，将新建150多所教育场所。对科研领域的支出将增加7倍。教育经费将达到GDP的7％。

新的教育领域5年发展规划将于2020年起正式实施。

【编译：木合塔尔·木拉提】