政府制定“光明大道”2020~2025新规划方案

哈通社/努尔苏丹/10月22日 – 在22日举行的政府工作会议上，工业和基础设施发展部部长贝布特·阿塔姆库洛夫介绍了“光明大道”国家规划2020~2025年的新方案。

部长称，“光明大道”国家规划此前所制定的所有指标和措施均已得到落实。为确保道路交通基础设施的持续发展，制定了针对未来五年的新方案。

据其介绍，在新的方案框架下，至2025年将向相关领域投入6.598万亿坚戈资金。其中，58%（3.7946万亿）为国家预算拨款，11%（7153亿）为地方预算，26%（1.759万亿）为公私合作伙伴及私人投资，5%（3296亿）为国有企业资金。

期间，将对总里程2.1万公里的国家级公里进行翻新和维修，对2.7万公里地方公路进行修缮。

将新建16处小型机场，以促进支线航空运输业务的发展；将新建133处公路旅客客运站点，改善公路旅客运输；将新增48艘航运船舶，并对旧有船舶进行修缮和改造。

在新的“光明大道”国家规划方案实施期间，将有望新增55.1万公工作岗位，其中4.85万个工作岗位为固定岗位，50.2万临时岗位。劳动生产率将在2019年的基础上增长20%，从人均870万增长至1040万坚戈；过境年收入将增长61%，达到42亿美元。

【编译：木合塔尔·木拉提】