政府总理就“光明大道”2020-2025年国家规划下达一系列工作指示

哈通社/努尔苏丹/4月21日--哈萨克斯坦政府总理阿斯哈尔·马明21日在线上举行的新闻发布会上，就“光明大道”2020-2025年国家规划下达一系列工作指示。

据其介绍，今年在该规划的落实框架下，将有20万余人得到工作机会。根据计划，塔勒德库尔干-乌斯卡曼、卡拉干达 - 巴尔喀什 - 卡普恰盖、卡勒巴套-麦卡普恰盖、梅尔克-布尔勒巴依塔勒、阿克托别-阿特劳-阿斯特拉罕等2.6万公里公路将于今年交付使用。

“国家级公路的交付使用比例与去年相比增长4倍。同时，3.5万公里地方级公路也在修复和建设之后投入使用。这是前所未有的大规模公路工程，我们的任务是按时完成工作。因此，我们需要动员所有力量完成任务。”马明说。

政府总理就按时完成工作任务向工业和基础设施发展部下达了工作指示。

第一、政府总理要求工业和基础设施发展部同各州政府和相关部门一同保障工作进度。

第二、为确保公路日常养护工作，以及增加国家预算收入，需在年底前将5700公里公路变更为收费公路。

第三，要求在大规模的道路建设中使用国产建筑材料。在这方面，工业部需在最大程度上提高建筑材料的产能。

根据此前的报道，政府总理表示，政府将根据疫情情况调整和放宽隔离制度。

【编译：阿依波塔】