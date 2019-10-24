世行2020营商环境报告：哈萨克斯坦排名全球第25位

哈通社/努尔苏丹/10月24日 -- 世界银行于10月23日正式公布了2020营商环境报告（Doing Business 2020），哈萨克斯坦的总排名较去年上升3位，排名第25位（去年为第28位）。

全球营商环境报告项目对 190 个国家以及区域内所选城市的营商法规及其执行进行了客观的度量。

评估的指标包括开办企业、办理施工许可证、获得电力、登记财产、获得信贷、保护少数投资者、纳税、跨境贸易、执行合约和办理破产。

哈萨克斯坦在营商环境报告评级中的排名得以提升，主要应归功于政府为改善国家商业环境而做出的系统性努力。

哈萨克斯坦通过改革现有法律、改善许可制度、简化商业程序、优化国家控制和监督等一系列措施，有效地改善了国内的营商环境。

根据首任总统努尔苏丹·纳扎尔巴耶夫以及总统哈斯穆卓玛尔特·托卡耶夫的指示，哈萨克斯坦旨在改善营商环境的一系列改革工作将继续推行下去。

哈萨克斯坦在今年的排名中超过了冰岛（第26位）、奥地利（第27位）、俄罗斯（第28位），日本（第29位）、西班牙（第30位）、亚美尼亚（第47位）、白俄罗斯（第49位）和吉尔吉斯（第80位）。

今年的榜单中，排名前十位的国家和地区分别是：新西兰、新加坡、中国香港特别行政区、丹麦、韩国、美国、格鲁吉亚、英国、挪威、瑞典。

【编译：木合塔尔·木拉提】