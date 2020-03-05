2020年3月哈萨克斯坦工业生产指数增长5.9%

哈通社/努尔苏丹/4月15日--2020年第一季度的工业生产指数与2019年同期相比增加到了105.8％。

今年第一季度的工业领域生产指数与2019年同期相比增加到了105.8%。尽管全国进入紧急状态，3月份的工业品生产量与2019年同期相比，仍然增长5.9%。根据前3个月的报告，原油、天然气和金属矿石、食品、烟草、炼油、制药、冶金和机械工程的产量增加，化工产品产量减少。

工业品生产量方面， 库斯塔奈（19.8％以上）、阿克莫拉（11.9％以上）和阿特劳（9.2％以上）州的生产量名茅前列。

具体来说，库斯塔奈州增加了烧结铁、铁矿石和铁精粉，以及汽车和卡车的产量。阿克莫拉州增加了铁矿石、矿金粉等工业品的产量。阿特劳增加了原油的产量。

总体来说，根据第一季度的报告，全国15州的工业品生产呈现增长趋势。

根据此前的报道，鉴于卫生部和市长们提出的建议，保障紧急状态制度规则的国家委员会决定在严格遵守卫生要求的基础上，逐步推进努尔苏丹和阿拉木图市部分行业的复工复产。

将从4月20日起开始第一阶段复工。工业、建筑和部分服务行业将被列入首批复工复产行业名单。

【编译：阿依波塔】