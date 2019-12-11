以色列可能将解散议会并于2020年3月举行议会选举

哈通社/努尔苏丹/12月11日 -- 据人民网消息，以色列两大主要政党的议员10日向该国议会提交了一项议案，提议解散议会，并举行以色列一年内的第三次议会选举。

该议案是由以色列总理内塔尼亚胡领导的右翼政党利库德集团和甘茨领导的中间党派蓝白党的议员提出的。议案说，鉴于今年连续举行两次议会选举后仍未能成功组建政府，提议解散第22届议会，并于2020年3月2日举行新的议会选举。

据报道，以色列议会将于11日召开会议，对该议案进行表决。由于两党在议会的议席合计超过半数，议案不难通过。

今年4月，利库德集团赢得以色列第21届议会选举，但内塔尼亚胡组阁失败，议会随后解散。9月，以色列举行第22届议会选举，总统里夫林先后授权内塔尼亚胡、甘茨组阁，但两人组阁均以失败告终。

依照以色列法律，自11月21日起，以议会120名议员中任何一名议员，只要能在12月11日22时前获得至少61名议员的推荐就可获得组阁权，但目前尚无议员获得半数以上推荐。

据以色列媒体分析，以色列将不得不举行一年内的第三次议会选举，这在以色列历史上尚属首次。最新民意调查显示，与前两次议会选举时相比，以色列各政党的支持率变化不大。