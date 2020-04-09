国际货币基金组织预测2020年全球经济增长率为-4.9%

哈通社/努尔苏丹/6月25日 -- 国际货币基金组织24日发布的一份报告称，从2019冠状病毒病大流行中恢复的经济预期将比先前预测的更加缓慢。

基金组织估计，今年的全球的经济增长率为-4.9%，比4月份的预测低近两个百分点，这表明经济衰退将会加剧，复苏将会放缓。

最新的《世界经济展望》是对两个月前发布的数据的更新。副标题为«独一无二的危机，不确定的复苏»。报告警告说，过去20年在减少极端贫困方面取得的成就可能处于危险之中。

国际货币基金组织解释说，该报告反映了在预测方面存在的«较高程度的不确定性»，这些预测建立在对大流行影响的关键假定之上。

在2019冠状病毒病比率出现下降的国家，缓慢的复苏建立在一些因素之上，如持续的保持身体距离措施、因封锁而导致的生产率下降，以及为满足必要的工作场所安全和卫生实践而对仍然生存的企业产生的冲击。

国际货币基金组织进一步预测，更长时间的封锁将对努力控制感染的国家的经济活动造成额外的损失。

该机构表示:«所有国家——包括那些似乎已经越过感染高峰的国家——都应该确保他们的卫生保健系统拥有足够的资源。»

«国际社会必须大力加强对国家倡议的支持，包括向健康护理能力有限的国家提供财政援助，随着试验的推进，为疫苗生产提供资金，以便所有国家都能迅速获得足够的、负担得起的疫苗。«

该报告建议，在仍处于封锁状态的地区，当局应继续针对家庭收入损失提供«缓冲»救济措施，同时支持因强制限制而被迫缩减经济活动的公司。

报告表示，«在经济重新开放的地方，随着复苏的开始，有针对性提供的支持应该逐渐解除，政策应该着眼于通过提供刺激措施，来提振需求，缓解和激励资源从在大流行后仍然呈现持续萎缩的部门分流，进行资源的重新分配。»

报告强调了在整个疾病大流行期间开展强有力的全球合作的重要性，指出面临危机同时也面临外部资金或其他融资下降的国家迫切需要«流动性援助»。

报告在对危机进行剖析之后，敦促政策制定者解决贸易和技术«紧张»关系可能危及复苏的问题。

此外，政策制定者还应该履行与气候相关的承诺，并加大碳税。

报告强调：«国际社会现在必须采取行动，通过建立基本物资和防护设备的全球储备，资助研究和支持公共卫生系统，并建立向最贫困者提供救济的有效方式，避免这一灾难的重演»。