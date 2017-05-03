中国将在2020年推出时速400公里高铁

哈通社阿斯塔纳 --为有效实施"一带一路"经济计划，中国正在研制时速400公里以上的新一代高铁。

据《中国日报》消息，时速可达400公里的下一代高铁，将于2020年在"一带一路"市场上市。



中国中车长春轨道客车股份有限公司资深工程师乔峰（音译）说 ："在研发和生产下一代高铁列车时，我们将使用碳纤维、铝合金等新材料，以减轻车体重量并提高能量使用效率。"



《中国日报》援引乔峰的消息说，新型高铁将被投放到"一带一路"市场，与最高时速350公里的高铁相比，新高铁乘客人均能源消耗将降低10%。2020年新高铁投入市场后，将加强"一带一路"沿线地区的联系，并为沿线国家带来新商机。



中国国家发改委运输所研究员冯浩认为，时速400公里的高铁能让一些人口稠密的国家完成从公路运输到铁路运输的通勤方式转变，他说："‘一带一路'沿线，特别是中亚、东南亚、中东和东欧国家，都在计划通过建设高铁线路升级现有交通系统，他们渴望从中国获得技术支持。"



《中国日报》称，过去10年，中国已建成世界最大的高铁网络，并成为高铁产品和服务的顶级供应商。中国目前的载人铁路运输的运营速度已达到200公里/小时至250公里/小时，并掌握了生产时速350公里高铁的技术。