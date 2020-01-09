2020年哈萨克斯坦将举办500多项活动庆祝阿拜诞辰175周年

哈通社/努尔苏丹/1月9日 – 哈萨克斯坦今年将在全国范围内举办500多场活动，以纪念伟大的哈萨克文学家、思想家和教育家阿拜·库南拜吾勒诞辰175周年。

其中，哈萨克斯坦政府与联合国教科文组织将于今年8月联合在塞梅市举办的主题为《阿拜遗产与世界精神文化》的国际科学研讨会，将是这一系列活动中最重要的一项。

此外，10月还将在哈萨克斯坦首都努尔苏丹举办题为《阿拜与精神文明复兴》的大型国际会议。

哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫表示，通过这一系列的重要会议，与会人士们将对阿拜留下的精神文化遗产进行细致的研究、梳理和评价，并使其在21世纪新哈萨克斯坦文化的建设和发展中发挥作用。

托卡耶夫表示，阿拜的作品将翻译为10种语言，即英文、阿拉伯文、日文、西班牙文、意大利文、中文、德文、俄文、土耳其文、法文进行再出版。此外，还将制作有关阿拜生平、文学著作及其对哈萨克书面文学发展贡献有关的纪录片。有关阿拜的电视剧也将着手制作。

托卡耶夫总统还宣布，今后哈萨克斯坦旨在奖励文学和艺术领域最杰出作品的国家奖项，将被更名为“阿拜国家奖”。

【编译：木合塔尔·木拉提】