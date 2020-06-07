受新冠疫情2020网球赛季暂推迟至6月7日

哈通社/努尔苏丹/3月19日 —— 据中新网报道，国际职业网球联合会(ATP)及女子网球协会(WTA)共同宣布将停赛期延长至6月7日。在此期间，ATP和WTA选手的世界排名将被冻结，直到另行通知。

此前，ATP宣布因疫情将赛事停摆6周，这意味着所有ATP赛事将推迟至4月20日。随后，WTA也宣布巡回赛将暂停至5月2日。如今，两大协会又一同发声，宣布将停赛期再次延长，至6月7日为止。

ATP和WTA的这项联合决定得到了ITF(国际网联)、澳洲网协、美国网协以及全英草地网球俱乐部等多个协会的支持。这也意味着，在新冠肺炎疫情的影响下，本赛季的红土赛事已全部无法按期举行。

“现在不是单方面采取行动的时候，而是需要协商合作。”这份联合声明无疑对前一日法网独自推迟的决定做出了回应，“面对疫情的挑战，我们需要比以往任何时候都更加团结一致。”

职业网球赛季将暂停至6月7日，这还包括ATP挑战赛和ITF世界网球巡回赛。就目前的计划而言，从2020年6月8日开始的比赛依旧将按照公布的赛程进行。

受此影响，ATP和WTA双方在马德里和罗马的赛事、WTA在斯特拉斯堡和拉巴特的比赛，以及ATP分别在慕尼黑、埃斯托里尔、日内瓦和里昂的比赛，都将暂停。

而原定于5月24日至6月7日举办的法网赛事，在一天前刚刚宣布推迟至9月20日至10月4日举行。