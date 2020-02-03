2020年拜科努尔航天中心将迎来成立65周年纪念日

哈通社/拜科努尔/2月3日 – 2020年6月2日，哈萨克斯坦拜科努尔市及拜科努尔航天发射中心将迎来其65周年纪念日。

1955年2月12日，前苏联国防部通过了关于建立科学研究实验发射场的第五号决议。

不过，这座人类航天史上占有重要地位的航天发射基地的建立之日，一般被认为是1955年6月2日，即发射中心组建工作总指挥部成立之日。

目前，就65周年成立日的庆祝活动正在筹备当中。地方志历史学家们是首批参与筹备活动的人员。

航天基地官方网站已经启动了一个项目，在网站上开辟了专栏，缅怀65年历史进程中，为人类航天事业发展做出过贡献的众多科研工作者。

专栏的首篇文章回顾了航天季度最初的建设历程。

文章指出，由于建设初期整座基地和城市都属于机密，城市的名称也曾在不同时期被不同的人员以不同的代号进行称呼。

这些名称包括：泰加县、莫斯科-400、塔什干-90（建筑工人使用）、克孜勒奥尔达-50（航天员使用）等。

随后，大批人员开始按照这类地址移居到了这个地方，他们当中包括军人、建筑工人、专家学者、后勤人员、家属等等。

1958~1966年期间，城市的管理权属于军方所有。期间，一切事物都由军人完成，甚至包括街道的清扫。





地方历史学家们希望能够通过收集当地居民的日记，来重新描述这座城市和基地的历史。

城市历史博物馆相信，“这将是对这个城市最好的礼物。”

【编译：木合塔尔·木拉提】