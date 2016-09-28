日媒：安倍支持率达两年最高点 或能执政到2020年

哈通社阿斯塔纳9月28日电 日媒称，到目前为止，尽管日本首相安倍晋三执掌下的国家经济始终低迷，但他成功避开了曾经困扰许多日本领导人的魔咒--公众支持率的暴跌。而且，他仍然有可能成为二战之后在任时间最长的领导人。

《日本时报》网站9月26日报道，执政党资深议员正在努力使安倍的任期得以延长。虽然已经执政近4年，但如果自民党修改党章，那么安倍可能至少在任至2021年--只要自民党继续赢得大选的话。

安倍内阁的支持率目前维持在体面的50%至60%之间。安倍自己所在的政党内缺少有说服力的替代人选，而孱弱的反对党也助了他一臂之力。

本月的多项调查显示，安倍政府的支持率达到两年来的最高点，与前6届政府--包括安倍自己首次领导的政府--经历过的支持率跳水形成了鲜明对比。

尽管数位内阁大臣因为丑闻而辞职，但安倍基本上控制住了他所在的政党。安倍增加国防预算和放宽对军队限制的政策虽然引发了分歧，但面对与中国的摩擦和一个日益好斗的朝鲜，这些政策在国内可能对他有所帮助。

自民党已经开始讨论修改目前限制党首任期为两届6年的党章，计划在明年的党大会之前作出决定，使安倍能够在2018年党首任期结束后继续连任。

这意味着安倍可能执政至2020年东京奥运会之后。假如安倍要到奥运会之后才离任，那么他将担任首相近9年--比战后日本政治体制下任何一位首相在任的时间都长。

来源：参考消息