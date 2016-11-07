2020年中国经济总量有望接近美国

哈通社阿斯塔纳 -- 根据11月6日北大国民经济核算和增长中心发布的《中国经济增长报告2016》，中国在2020年按汇率法计算的人均GDP或接近或达到目前高收入国家组的下限，GDP总额可能接近或者达到美国的水平。

《中国经济增长报告2016》称，中国2020年按汇率法计算的人均GDP(地区生产总值)或GNI(国民总收入)接近或达到目前高收入国家组的下限(2014年为12000美元)，但和高收入组国家的平均收入(39000美元左右)仍然有较大差距。

从总量上看，2020年按汇率法计算的中国GDP总额可能接近或者达到美国的水平。此外，2020-2050年，中国的年均增长率只要达到3%，那么中国的人均GDP 最终会达到25000美元以上(按照2014年价格计算)，大约相当于韩国目前的水平。

北京大学中国国民经济核算与经济增长研究中心副主任蔡志洲指出，按照购买力平价法计算，中国GDP总量在1998年超过了日本，按汇率法计算，GDP总量2009年超过了日本。按照汇率法计算，现在日本经济总量不到中国的1/2。

21世纪经济报道获悉，按照世行的购买力平价法计算，2014年中国经济总量是18.03万亿国际元，占世界的16.62%。这一数据超过同期美国经济总量17.42万亿国际元，占世界的16.06%的水平。日本为世界第三，为4.63万亿国际元，占世界的4.27%。

但是按照汇率法计算，2014年中国经济总量为10.36万亿美元，占世界的13.3%，低于美国17.42万亿美元，占世界22.37%的水平。但是，在日本4.6万亿美元经济总量的2倍以上。

2015年中国经济增速为7%，"十三五"规划的目标是年均6.5%以上。按此计算，2020年中国经济总量为15.2万亿美元以上(按照汇率法，以2014年不变价计算)，但与目前美国的17.42万亿美元存在差距。不过，如果人民币升值15%以上，2020年中国经济总量将略超过美国2014年的经济总量水平。