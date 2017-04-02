中国普通话推广目标：2020年普及率八成

哈通社阿斯塔纳 -- 据中新网消息，中国教育部指出，由于中国东西部的普通话普及率差距高达20个百分点，很多农村地区仅有约40%，少数民族地区更低，因此制定目标，希望2020年普通话平均普及率提高到80%。

中国教育部、国家语委昨天（1日）印发《国家通用语言文字普及攻坚工程实施方案》，提及上述目标，并指要全面提升基层干部、劳工的普通话能力，并增强青壮年农民、牧民的普通话应用能力。



该方案指出，虽然中国普通话普及率平均已超过70%，但东西部之间、城乡之间差距颇大。其中，东西部有20个百分点的差距；大城市的普及率超过90%，但很多农村地区只有40%左右，部分少数民族地区更低。



该方案也指出，中国中西部地区还有很多青壮年农民、牧民无法用普通话进行基本的沟通交流，这已成为阻碍个人脱贫致富、影响地方经济社会发展、制约"全面建成小康社会"，甚至影响民族团结和谐的重要因素；"扶贫首要扶智，扶智应先通语"。



该方案要求，要以农村地区和少数民族地区为重点，以劳动力人口为主要对象，制定普通话普及"攻坚具体实施方案"，大力提高普通话的普及率。