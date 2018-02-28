2020年东京奥运会和残奥会吉祥物揭晓

哈通社/阿斯塔纳/2月28日 -- 据共同社中文网报道，2020年东京奥运会和残奥会组委会28日在东京都品川区立小学初中一贯制学校"丰叶之杜学园"公布了奥运吉祥物。

消息称，以奥运会徽也使用的日本传统市松（格纹）图案为特征的颇具未来感的一号方案成为赢家。吉祥物由全国小学生投票选出的做法为奥运历史上首次尝试，一号以109,041票从最终候选的3个方案中胜出，而二号方案和三号方案分别获得61,423票和35,291票。。

据了解东京奥组委去年12月公布了从公开征集的2042件作品甄选的3个最终候选，在全国的小学以班级为单位展开投票。共有16,769所学校参加了截至本月22日的投票，占全部投票对象约2.1万所学校的七成以上，共有205,755个班级参加了投票。

候选作品都是各含1个奥运会和残奥会吉祥物的组合。二号的奥运吉祥物原型为招福猫和狐狸，残奥会吉祥物原型为神社中常见的石狮；三号方案为日本传说中的动物角色，奥运会、残奥会吉祥物的原型分别为狐狸和狸子。

据悉，一号方案的作者为43岁的福冈县设计师谷口亮。吉祥物名称将于7～8月公布。

【编译：小穆】