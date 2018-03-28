哈萨克斯坦正式确定参加2020迪拜世博会

哈通社/阿斯塔纳/3月28日 -- 据阿斯塔纳世博会运营公司消息，阿斯塔纳世博会运营公司副总裁、2020迪拜世博会哈萨克斯坦国家馆负责人阿林·沙伊朱尼索夫与2020迪拜世博局局长纳吉布•穆罕默德•阿里签署关于哈萨克斯坦参与2020迪拜世博会的协议。

据主办方透露，迪拜世博会将是在中东地区举办的首个世博会，此次世博会预计将接待2500万名访客。

据了解，阿联酋2020年迪拜世界博览会（Expo Dubai 2020）将于2020年10月20日至2021年4月10日期间举行，主题为"沟通思想，创造未来"，展区将分为：移动性、可持续性以及机遇3个主题。

迪拜世博会场馆群将分为围绕Al Wasl广场的三个树叶型主题区，世博会的核心展馆-阿联酋馆将面向Al Wasl广场，各主题区致力于展示出此次世博会的3大主题。此外，迪拜世博会总面积将达438公顷，其中包括150公顷展馆区、地铁站、Dubai South Mall购物中心、住房项目、交通物流以及酒店设施。

据悉，目前共有170个国家确定参加2020迪拜世博会，其中55个国家已签署相关协议。

【编译：小穆】