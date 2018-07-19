2020年东京奥运会赛程获批

哈通社/阿斯塔纳/7月19日-据哈萨克斯坦国家奥委会（NOC）消息，2020东京奥运会赛程安排已正式获批。

此次奥运会竞技赛事将从2020年7月24日开始举行，延续至8月9日，赛事包括33个项目的339场比赛。



其中，垒球和足球项目是奥运会首个赛事，将先于开幕式2日举行，即7月22日。



7月24日开幕式当天将进行划船和射箭赛事。



此外，3对3篮球、滑板、冲浪和攀岩等奥运会新增项目，将贯穿整个比赛日程。



奥运会最后一天将进行男子马拉松比赛。跻身于世界六大最佳马拉松之一的东京马拉松将在这一天吸引全世界观众的眼球。



"2020年东京奥运会赛程时间表于18日正式获得国际奥组委(IOC)理事会批准。我们很高兴能够在开幕式前两年就能够取得这样的工作成果。比赛将于开幕式两天前在福岛以垒球小组赛开始，并以男子马拉松结束。" 东京奥组委主席森喜朗说。



2020年东京奥运会共有42个比赛场馆。其中，24个场馆利用现有设施，再新建18个场馆。新建场馆中，10个场馆为永久设施，8个场馆为临时设施。



而对于游泳项目，东京奥运会组委会表示会继续对游泳项目比赛时间做调整，或将把决赛放在上午进行。



【编译：达娜】