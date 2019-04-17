2020年东京奥运会详细赛程公布

哈通社/努尔-苏丹/4月17日 -- 2020年东京奥运会详细赛程16日正式公布，首金将在女子10米气步枪项目中产生。

据新华社消息，东京奥组委体育事务主管室伏广治当天在记者会上说，东京奥运会所有项目比赛时间和场馆已全部确定。除了开闭幕日两天项目较少外，几乎每个比赛日都将决出约20块金牌，保证"连日精彩纷呈，热度全程不减"。

开幕式定于7月24日举行。日本实力突出的女子垒球项目将在开幕式前两天22日上午9时开赛，揭开东京奥运会战幕。除女子垒球外，男足和女足也在开幕式前安排了比赛日。

25日将决出东京奥运首金。室伏称，根据当天的赛事安排，"这块金牌将肯定来自女子10米气步枪项目"。

8月1日和2日将迎来两个金牌大日。其中，1日被东京奥组委称为"超级星期六"，将举行女子橄榄球、网球女单、柔道混合团体等21个项目的决赛。2日被称为"黄金星期日"，将决出男子100米、女子马拉松、羽毛球女单等26个项目的金牌。

8月8日将掀起第二个金牌高潮。当天被称为第二个"超级星球六"，将在男篮、男排等项目上决出30块金牌。这一天也将成为产生金牌最多的比赛日。

据室伏介绍，东京奥运会的两大关键词是"年轻化"和"都市化"，因此在赛程设置中有意识地对体现两大关键词的项目做了分散安排，保证它们全程"不缺位"，在前半段，安排了冲浪、3x3篮球和滑板街式赛，在后半程安排了BMX小轮车、竞技攀岩和滑板公园赛。

东京奥运会的另一大特色是在田径、游泳、柔道等项目上首次设置了男女混合项目。室伏说，东京奥运会将是历史上最体现男女平等理念的赛事。

东京近年来夏季酷暑难耐。为保证运动员安全，马拉松比赛被提前至上午6时，50公里竞走被提前至上午5时30分。

东京奥运会将于2020年7月24日至8月9日举行，42个场馆分布于东京及其周边各地，共设33个大项，339个小项，项目数创历届奥运会之最。