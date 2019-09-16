哈萨克斯坦与白俄罗斯将在2020年扩大经济合作

哈通社/明斯克/9月16日 – 哈萨克斯坦驻白俄罗斯大使阿斯哈尔·贝森巴耶夫日前在明斯克举行的新闻发布会上表示，哈白两国将在2020年加强双方在欧亚经济联盟框架下的经济合作。

大使在讲话中，强调了明年白俄罗斯作为欧亚经济联盟轮值主席国所将发挥的重要作用。

他指出，欧亚经济联盟应当注重为所有成员国的企业创造平等的条件。

大使表示参与欧亚经济联盟市场是哈萨克斯坦一贯的优先方向，相信白俄罗斯在担任轮值主席期间，将为共同市场的平等竞争机会的创建做出更多的努力。

大使同时期待两国能够就这一领域的问题采取协同措施。

阿斯哈尔·贝森巴耶夫强调指出，在积极地双边对话的同时，哈萨克斯坦与白俄罗斯之间的合作一贯基于在独联体、集体安全条约组织、欧安组织和上海合作组织等国际和区域组织框架下的共同立场。

«哈萨克斯坦期待在白俄罗斯总统计划于2019年10月访哈之行之后双方之间的合作能够更上一层楼。» 阿斯哈尔·贝森巴耶夫说。

据其透露，在白俄罗斯总统访问哈萨克斯坦期间，双方可能会签署一项有关向白俄罗斯供应哈萨克斯坦石油的合作协议。

【编译：木合塔尔·木拉提】