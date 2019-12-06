彩通公布2020年度代表颜色——经典蓝

哈通社/努尔苏丹/12月6日 – 因专门开发和研究色彩而闻名全球的权威机构彩通（Pantone）宣布，“经典蓝” 「PANTONE 19-4052 Classic Blue」将是2020年的年度代表颜色。

彩通表示，简约中流露优雅的 PANTONE 19-4052 经典蓝，是一个永恒不朽的蓝色调，就像是就像是薄暮时的天空，引人深思、令人安心的经典蓝，突显出在跨入一个新时代之际，我们渴望在一个可靠稳定的基础上开始建设。

彩通色彩研究所执行董事利特雷斯·艾兹曼称：«我们生活在需要信任与信心的时代，稳定可靠的 PANTONE 19-4052 经典蓝色调就呈现出这样的恒久性与信赖感，激发出深深的共鸣，是可以依靠的基石。这个一望无垠的蓝色，令人联想起广阔无边的黄昏穹苍，经典蓝激励我们的视觉超越眼前，扩展思维；挑战我们加深思考，拓展视野，并敞开心胸沟通交流。»

彩通是一家专门开发和研究色彩而闻名全球的权威机构，2000年以来每年都会选定一种颜色作为«年度色彩»。

年度代表色的挑选过程需要审慎的思考及趋势分析。

每年为了完成选择，彩通色彩研究所的色彩专家搜遍全球找寻影响色彩的新因素，包括娱乐产业与制作中的电影、浏览艺术收藏与新艺术家作品、时尚、所有设计领域、热门旅游地点，以及新的生活型态、游乐型态与社会经济现象。

在这十九年，彩通的年度代表色影响了许多产业的产品开发与采购决定，包括服装、家居及工业设计产业，以及商品包装与平面设计行业。

以往的年度代表色包括：

PANTONE 18-3838 紫外光色 Ultra Violet (2018)

PANTONE 15-0343 草木绿 Greenery (2017)

PANTONE 15-3919 宁静粉蓝 Serenity和 PANTONE 13-1520 玫瑰石英粉红 Rose Quartz（2016）

PANTONE 18-1438 玛萨拉酒红 Marsala （2015）

PANTONE 18-3224 璀璨紫兰花 Radiant Orchid （2014）

PANTONE 17-5641 翡翠绿 Emerald （2013)

PANTONE 17-1463 探戈橘 Tangerine Tango（2012）

PANTONE 18-2120 忍冬红 Honeysuckle（2011）

PANTONE 15-5519 松石绿 Turquoise（2010）

PANTONE 14-0848 含羞草黄 Mimosa（2009）

PANTONE 18-3943 鸢尾蓝 Blue Iris（2008）

PANTONE 19-1557 辣椒红 Chili Pepper（2007）

PANTONE 13-1106 海胆粉 Sand Dollar（2006）

PANTONE 15-5217 土耳其蓝 Blue Turquoise（2005）

PANTONE 17-1456 虎皮百合橘 Tigerlily（2004）

PANTONE 14-4811 天蓝 Aqua Sky（2003）

PANTONE 19-1664 正红 True Red（2002）

PANTONE 17-2031 紫红玫瑰 Fuchsia Rose（2001）

PANTONE 15-4020 浅灰蓝 Cerulean（2000）

【编译：木合塔尔·木拉提】