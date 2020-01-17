政府总理要求2020年全面落实汽车道路修建计划

哈通社/努尔苏丹/1月17日--哈萨克斯坦政府总理阿斯哈尔·马明下达工作指示，要求2020年全面落实重大汽车公路修建计划。

据总理官网消息，政府总理主持召开“光明大道” 国家规划2020~2025道路交通基础设施发展会议。

会议期间，工业和基础设施发展部部长阿塔姆库洛夫、环境、地质和自然资源部部长穆尔扎哈利耶夫、能源部部长诺海耶夫、劳动和社会保障部部长努尔穆别托夫等一系列相关部门负责人就汽车公路修建工作情况进行了工作汇报。

2019年，哈萨克斯坦共完成4400多公里国家级公路的建设任务，其中641公里公路已交付使用。对1100多公里国家级公路和3500多公里地方公路进行了翻修。达到优良标准的国家级道路比例提升至88%，地方级公路达到71%。国家一级、二级公路总长增加34%（达到8200公里）。

消息称，根据计划，相关部门将于今年对9800公里国家级和地方级道路进行修缮，建设4000公里道路。

同时，计划将2600公里汽车公路交付使用。其中包括塔勒德库尔干-乌斯卡曼（763km）、卡拉干达 - 巴尔喀什 - 卡普恰盖（645km）、卡勒巴套-麦卡普恰盖（415km）、梅尔克-布尔勒巴依塔勒（266km）、阿克托别-阿特劳-阿斯特拉罕（279km）等。

马明表示，今年的工作任务重大，要高质量、按时完成各项任务，保障年底前完成大部分汽车公路修建任务需要提前做足准备工作。

【编译：阿依波塔】