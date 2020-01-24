  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز

    • 国际

    事件

    哈萨克斯坦

    政治

    分析
    经济
    关于我们
  • 关于我们
  • 广告
  • 图片网站
  • 标签
  • 联系方式
  • 合作伙伴
  • 网站导航
    •

    政府总理阐述2020年哈萨克斯坦政府需要完成的主要任务目标

    11:32, 24 一月 2020
    Photo: None
    哈通社/努尔苏丹/1月24日 – 政府总理阿斯哈尔·马明24日在政府扩大会议上表示，2020年哈萨克斯坦将新增43万个工作岗位。

    24日的政府扩大会议由哈萨克斯坦总统哈斯穆卓玛尔特·托卡耶夫主持召开。

    在会上，政府总理阿斯哈尔·马明就2019年的国家社会经济发展情况进行了总结汇报，并对2020年的主要计划进行了阐述。

    总理表示，2020年哈萨克斯坦政府将致力于完成主要任务目标。

    这些目标分别是：

    -确保2020年哈萨克斯坦经济增速达到4.7%~5%的区间；

    -保障经济领域在2020年新增43万个工作岗位；

    -使投资总额达到GDP的20%；

    -实现非资源出口收入达到186亿美元；

    -确保国民实际收入增长率达到6%；

    -将中小企业在经济中的占比提高到30%；

    -新建总面积1500万平方米的居民住宅。

    “政府的首要任务之一，就是提供有效的服务。我们需要通过落实投资项目的方式完成这一任务。”阿斯哈尔·马明说。

    总理指出，根据计划，2020年在经济领域将新增至少43万工作岗位。新增岗位主要来自旅游业、商业和建筑行业，以及加工业和农业。

    【编译：木合塔尔·木拉提】


    标签:
    投资 政府 经济 黄金储备
    Сейчас читают
    更多新闻请访问我们的 Telegram 频道!