哈央行修订2020年预期通货膨胀率

哈通社/阿拉木图/6月8日--哈萨克斯坦央行将修订今年的预期通货膨胀率。

央行指出，目前年通货膨胀率高于预期2020年至2021年的4-6%的目标。2020年5月，年通货膨胀率达到6.7%（2020年4月为6.8%）。

央行还提到，通货膨胀的过程在哈萨克斯坦及本国贸易伙伴国家内实行隔离检疫措施，以及坚戈汇率减弱的影响下形成的。

根据央行的数据，食品价格上涨仍然是通货膨胀的主力，5月份食品价格以年度计算增长了10.7%，达到了2016年10月以来的最高值。 非食品商品价格的通胀动态仍算较为温和，年增长率为5.3%。

央行在今年年底之前修改了其预测通胀率。在《哈萨克斯坦2020-2024年社会经济发展预测》报告中，预测油价为每桶20-25美元，那么年度通货膨胀率预计为9-11%。根据对石油市场和央行基准利率的最新评估（假设2020年石油平均价格为每桶35-40美元），那么2020年的年度通货膨胀率预计为8-8.5%。

与此同时，报告中还指出，由于我国3月份采取了«紧急状态»和隔离检疫措施来应对COVID-19大流行，这导致经济活动严重恶化。

尽管今年5月至6月逐步放宽防疫措施，但经济活动仍然受到所实行限制的负面影响。 然而，2020年5月经济活动指数的上升表明我国经济略有复苏。

根据央行的基本预测，到2020年，由于国内需求和净出口的负面影响，国内生产总值（GDP）实际将下降1.8%。随后，预期在我国流行病形势得到改善、劳动力市场复苏以及国民收入增加的条件下，经济活动将恢复到潜在的水平。

对哈萨克斯坦贸易伙伴国2020年的增长前景的估计仍然为负。 根据共识经济学 （Consensus Economics）的预测，到2020年，欧亚经济联盟国家经济将萎缩7.7%，俄罗斯经济萎缩4.1%，中国经济将放缓1.4%。 预计到2021年，所有伙伴国家都将实现大幅复苏，尤其是欧亚经济联盟将增长6.2%，俄罗斯经济将增长3.8%，中国经济将增长8.1%。

目前石油市场形势正在逐步改善，但价格水平仍然相对较低。 截至2020年5月底，布伦特原油的月平均价格为每桶32.4美元，同比上月增长20.7%。

【编译：阿拉依】