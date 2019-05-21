2021年哈萨克斯坦经济特区落实项目总额将达2万亿坚戈

哈通社/努尔-苏丹/5月21日 -- 哈萨克斯坦工业和基础设施发展部部长罗曼•斯卡利亚尔21日在政府例行工作会议上作报告时表示，分配给经济特区基础设施的每1个坚戈的预算，可带来2.8坚戈的私人投资。

罗曼•斯卡利亚尔表示，经济和工业特区--是吸引投资和促进出口的重要工具。



"哈萨克斯坦目前拥有12个经济特区和23个工业特区。这些特区都在良好运转。需要强调的是，经济特区和工业特区在优惠政策等方面有优势，其参与者将获得广泛的税收和海关优惠。"部长说。



部长指出，这一方向上，我国共落实了183项计划。其中，有外资参与的计划为46项。



"在此基础上，新增了1.55万个工作岗位。通过税收，向政府预算贡献了1500亿坚戈。从财政向所有经济特区的基础设施建设支出为3153亿坚戈，而吸引的投资达9100亿坚戈。也就是说，分配给经济特区基础设施的每1个坚戈的预算，可带来2.8坚戈的私人投资。"他说。



工基发展部部长强调称，在经济特区当中，有总价值1830亿坚戈的168个项目实现投产，创造了8500多个新增就业岗位。



"至2021年，经济特区中还将落实总额近2万亿坚戈的147个项目。其中，在2019年可新增1200多个工作岗位，落实36个价值1600亿坚戈的项目。"部长说。



【编译：木合塔尔·木拉提】