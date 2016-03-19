教育和科学部：我国各大高校将从2021年起颁发自行设计的学位证书

哈通社阿斯塔纳3月17日电 据教育部消息，近日，教育和科学部部长叶尔兰•萨哈迪耶夫表示，我国各大高校将从2021年起颁发自行设计的学位证书，这将有助于高校教学质量的提高。

萨哈迪耶夫说："对于一些实力薄弱的大学屡现卖文凭的现象众所周知。目前，除了一些前苏联和东欧国家以外，经合组织成员国的高等学府均颁发大学自行设计的学位证书。"

萨哈迪耶夫称："如果今后学位证书上不再有政府盖章，那么学生及其家长就会开始有意识的对高校本身进行选择。这样就能够促成高校间的竞争，使优胜劣汰。这个问题也已多次经过国立及私立高校校长们的讨论。这是可实行的方案，但需要时间。我们将给全国各大高校充足的时间，大学颁发自行设计的学位证书将从2021年开始，也就是2017年入校的学生毕业时将获得的文凭。"

萨哈迪耶夫还说："纳扎尔巴耶夫大学和阿尔法拉比国立大学等我国著名高等学府都已证明了高校学术自由是不会影响教学质量的。在全国高校实行学术自由还需要大学本身高度的责任感，因为大学今后将自行颁发学位证书。纳扎尔巴耶夫总统也就此问题有过专门的指示。"（编译：塔布斯）