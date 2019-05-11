哈萨克斯坦获得2021年世界武搏运动会举办权

哈通社/努尔-苏丹/5月11日 -- 据文化和体育部消息，2021年世界武搏运动会（World Combat Games）将在哈萨克斯坦首都努尔-苏丹举行。

消息称，世界体育联合会总会（GAISF）全体代表大会5月10日在悉尼召开。大会上，世界体育联合会总会与哈萨克斯坦武搏运动联合会签署了于2021年5月3-9日在努尔-苏丹举办世界武搏运动会的协议。



哈萨克斯坦武博运动联合会主席法尔哈特·阿曼胡洛夫表示，哈萨克斯坦以高水平组织该赛事具备着所有条件。

"哈萨克斯坦在举办大型国际赛事有着丰富的经验。比如，第七届亚洲冬季运动会、第28届世界大学生运动会、2017世博会和其他国际赛事向全世界展示了哈萨克斯坦的潜力。此外，我国建造了符合国际标准的大型体育设施。我相信，我们能最高水平举办该赛事。"他说。



据悉，世界武搏运动会是一个以搏击运动和武术项目为主的国际综合性运动会，世界体育联合会总会创设。目前，该赛事有15个奥运与非奥运项目：合气道、拳击、击剑、柔道、柔术、空手道、剑道、踢拳、泰拳、桑搏、法国踢腿术、相扑、跆拳道、角力和武术。

第一届世界武搏运动会于2010年在中国北京举行，有12个比赛项目，共发出118面金牌。

【编译：小穆】