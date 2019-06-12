加拿大宣布2021年起禁用一次性塑料制品

哈通社/努尔-苏丹/6月12日 -- BBC报道，加拿大总理特鲁多10日宣布，加拿大最早将于2021年禁止使用一次性塑料制品，以减少海洋污染。加拿大还将为生产和销售塑料产品的企业设定目标，让他们妥善处理塑料垃圾。

特鲁多周一在蒙特利尔郊外的一个自然保护区表示，塑料污染是一个"不可忽视的问题"，"我们需要让这一决定覆盖整个加拿大，这也是为何联邦政府要采取科学方法以决定，到2021年我们要消除哪些有害的一次性塑料制品"。

据加拿大广播公司（CBC）消息，具体要禁止哪些塑料制品目前并未确定，但消息人士称一次性饮料杯、一次性塑料餐具、一次性快餐盒等将被禁止。英国广播公司（BBC）报道，特鲁多则表示，政府将参照欧盟标准，研究决定具体禁止哪些塑料制品。

如何应对塑料污染已经成为一项全球挑战。近几年来，多国出台了禁止塑料制品的规定。



据联合国消息称，今年5月13日，来自约180个国家和地区的1400多名代表在日内瓦对《巴塞尔公约》作出修订，决定将塑料垃圾列入进出口限制对象，以限制目前猖獗的塑料垃圾出口行为。



有媒体评论称，这意味着发达国家"偷偷"向发展中国家出口塑料垃圾将成为历史。

欧洲议会去年3月通过法案，禁止使用一次性塑料制品，并计划在2029年前回收90%的塑料饮料瓶。英国今年5月也表示，将自2020年起禁止使用塑料制品。



【编辑：木合塔尔·木拉提】