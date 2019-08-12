韩军地对地制导武器或2021年服役

哈通社/努尔-苏丹/8月12日 -- 据韩联社消息，韩军为破坏朝鲜远程炮坑道阵地而研发的地对地战术制导武器«KTSSM»或将于2021年服役。该制导武器属近程弹道导弹，原计划今年服役，但去年没能通过量产所需的测评，部署时间曾推迟至2020年，如今再推迟1年。

据韩军消息人士12日透露，KTSSM开发项目今年的目标是为通过量产测评。今年首先要研发出在封闭阵地使用的固定型武器，而用于履带式发射车（TEL）的移动型武器的实战部署将晚于固定型。

KTSSM是凭借GPS制导技术破坏朝鲜远程炮坑道阵地和地下导弹基地的核心战力，射程达120公里，弹头可穿透地下1米以上，以藏于坑道的远程炮为主要打击目标，在一个发射架上数秒以内可以发射4枚。

朝鲜10日发射了与KTSSM外观相似的地对地战术导弹，并于11日通过官媒公开该飞行器从搭载2个发射管的履带式发射车上发射升空的照片。2枚飞行器最大飞行高度约为48公里，飞行距离400多公里，最高飞行速度为6.1马赫以上。

分析认为，朝鲜这次试射2枚新型导弹后，今后会继续进行发射，为实战部署进行性能测试。朝鲜的这种导弹飞行高度低，飞行速度为美军«陆军战术弹道导弹»（ATACMS）的两倍，有观测认为韩国型导弹防御系统难以予以拦截。但韩军有关人士表示，韩美军方和情报机构在数日以前就捕捉到朝鲜10日发射导弹所用的履带式发射车的迹象并对其进行了追踪，战时可先机制敌，且朝鲜没有可以克制韩军KTSSM和«玄武»系列导弹的拦截系统。