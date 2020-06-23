空手道世锦赛推迟至2021年举行

哈通社/努尔苏丹/6月23日--据olympic.kz消息，世界空手道协会执行委员会23日召开视频会议，哈萨克斯坦空手道协会副主席扎斯塔拉普·萨诺沃夫出席。

消息称，会议就空手道运动的现状进行了讨论。

会议注重讨论了原定于今年11月初在迪拜举行的空手道世界锦标赛问题。在全球冠状病毒大流行的情况下，执行委员会决定将比赛推迟到明年的同一时期举行。

执行委员会成员扎斯塔拉普·萨诺沃夫说：“很多人都关心此次锦标赛的日程问题，我们做出这一决定主要考虑到所有参与者，包括运动员和观众的安全问题。此外，锦标赛不涉及奥运会资格的评级，因此不值得冒着运动员的健康风险在今年举办比赛。”

因此，已对比赛日程进行了修订：成人组的世界空手道锦标赛推迟到2021年举办，原定于2021年举行的世界青年空手道竞标赛推迟到2022年举行。

会议还讨论了包括重组裁判委员会和修订排名规则等其他议题。

执行委员会还批准了一项健康与安全决议书，其中包括国家级协会和俱乐部活动的基本原则，以确保在全球冠状病毒大流行的背景下为开展体育运动创造最佳条件。

世界空手道协会（WKF）主席安东尼奥·埃斯皮诺兹说：“空手道大家族正在尽最大努力来克服这些困难时期。当我们终于能回归到正常生活时，我相信空手道世界将继续团结，并朝着同一个方向努力。”

【编译：阿拉依】