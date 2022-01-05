至2022年哈萨克斯坦非原材料出口规模将增长1.5倍

哈通社/努尔-苏丹/10月14日 -- 旨在庆祝国际标准化组织（ISO）成立纪念日——世界标准日的国际论坛活动，周一在哈萨克斯坦首都努尔苏丹举行。

据哈萨克斯坦工业和基础设施发展部技术法规与计量委员会副主席赛力克·库塞伊诺夫介绍，论坛期间，与会各方就国际标准领域对哈萨克斯坦企业以及邻国间的贸易合作提供哪些帮助的问题进行了广泛的讨论。

他表示，对于哈萨克斯坦而言，在所有的邻国当中，中国是市场规模最大、开发潜力最强的市场。

“我们生产的哪些产品可以有效地进入这个市场，是哈萨克斯坦企业需要分析和梳理的重要问题。”他说。

据其指出，在国家出口战略发展框架下，至2022年，哈萨克斯坦非原材料出口量在出口中的规模将增长1.5倍。

“向中国出口产品并不容易，因此必须更准确的掌握和讨论该国政策法规方面的规定等问题。如今我国企业已经开始生产许多质量优良的产品。正如总统在国情咨文中提到的，开展非原材料的产品出口已经得到了大范围的讨论。”他说。

他强调，提升贸易和一体化部贸易和对外贸易国家战略管理部门的效率，将有助于集中精力发展和促进非原材料商品和服务的出口。对世界标准日的庆祝，也为各方关注对哈萨克斯坦具有战略意义的对外出口领域创造了机会。

每年10月14日庆祝的世界标准日，是国际标准化组织(ISO)成立纪念日。世界标准日的目的是提高对国际标准化在世界经济活动中重要性的认识，以促进国际标准化工作适应世界范围内的商业、工业、政府和消费者的需要。

哈萨克斯坦自1994年加入国际标准化组织，此后每年都会在世界标准日举办纪念活动。

【编译：木合塔尔·木拉提】