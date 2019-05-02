飞狮航空计划在2022年实现旅客运量400万人次的目标

哈通社/努尔-苏丹/5月2日 - 哈萨克斯坦首家廉价航空公司飞狮航空（FlyArystan）计划在2022年实现旅客运量达到400万人次的目标。

据该公司市场营销部门负责人扎娜尔•扎伊拉沃娃介绍，从今年5月1日开始，飞狮航空公司启动了哈萨克斯坦国内的六条固定航线。目前该公司仅拥有2架执飞客机，第3架客机将于9月交付使用。



根据同各地机场之间的协商情况，飞狮航空将陆续开通其他国内航线。



"我们预计2019年本公司运送的旅客数量将在70万人次，2020年计划将人数提升至250万人次，在2022年有望达到400万人次。" 扎伊拉沃娃说。



飞狮航空公司统计显示，截至目前该公司航班机票已售出4.5万张，其中85%为无行李机票。



"1日，180座Airbus A320航班顺利完成了我公司阿拉木图-努尔苏丹航线的首次载客航行。乘客享受到了高质量的服务，且机票价格定价合适。" 扎伊拉沃娃说。



她还表示，相比国外的廉价航空狭小的座位空间，飞狮航空公司经过特别调整的作为空间，能够为旅客提供更加舒适的乘坐体验。



飞狮航空公司是根据哈萨克斯坦首任总统-民族领袖纳扎尔巴耶夫总统相关指示成立的国内首个廉价航空公司，其机票价格相比哈萨克斯坦其他航空公司便宜2-2.5倍，但对随身行李重量有一定要求。



【编译：木合塔尔·木拉提】