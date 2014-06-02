外媒称2022冬奥申办城市或将只剩北京阿拉木图

哈通社阿斯塔纳6月2日电，据参考消息网援引美国《纽约时报》网站报道，随着全球气温升高和冰川融化，冬奥会面临着生存难题。不过让问题更为严峻的是，尽管地球上的冰雪尚未绝迹，可现在似乎没有人对举办冬奥会有多大热情。

2022年冬奥会主办权的争夺曾看似激烈，可是如今，大家似乎都在争相退出竞争。

德国的慕尼黑、瑞士的达沃斯与圣莫里茨因公众投票反对，决定不再申办冬奥会。正式向国际奥委会提出申请的6个城市之一--瑞典斯德哥尔摩出于对开支的担忧，已于去年12月退出。近日，波兰克拉科夫的官员宣布正式退出角逐，因为近七成的选民反对申办冬奥会。

在剩下的4个申办城市中，挪威奥斯陆也出人意料地因得不到强有力的政治支持而动摇，此外乌克兰利沃夫则普遍被认为会因国内危机而退出。

国际奥委会将于7月宣布最终名单，但明年投票时很可能只剩下两个选择：曾举办过2008年夏季奥运会的北京和哈萨克斯坦的阿拉木图，后者是一个拥有140万人口的城市，曾举办过亚洲冬季运动会，但从未举办过像奥运会这种规模的赛事。

长期担任奥运申办顾问的特伦斯•伯恩斯说："我认为局面会非常艰难。这对国际奥委会来说是非常困难的一个时期，不过我认为，围绕我们怎么会陷入这种境地以及未来应该如何避免这种情况再次出现展开坦诚的对话是很有必要的。"

人们会不由自主地认为这是索契冬奥会带来的后果，那届冬奥会的成本达到令人咋舌的510亿美元，给生态环境造成了破坏，还很可能留下了一堆大而无当的设施。

国际奥委会成员、挪威人盖哈德•海贝格曾任挪威利勒哈默尔奥组委主席，主办了广受好评的1994年冬奥会，并在如今奥斯陆为是否申办冬奥会犹豫不决之际，成为支持申办的重要力量。海贝格说："人们认为，现在举办一届冬奥会的成本过于高昂，可能的确如此。"

他还说："有人觉得这些钱应该用来建医院、修公路等。人们觉得俄罗斯举办冬奥会花的钱太多了，因此不愿再去做这样的事情，但是我们需要回到根本的问题上来，那就是挪威绝对应该参加这场竞争。"

挪威继续参与冬奥会的举办似乎是非常必要的。海贝格说："如果奥斯陆退出，我觉得这对国际奥委会来说不是件好事。"