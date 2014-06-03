卡塔尔将被剥夺2022年世界杯主办权

哈通社阿斯塔纳6月3日电，据环球新闻在线援引BBC消息，面对腐败的"确凿证据"，国际足联(FIFA)应该重新举行2022年世界杯申办国投票。

非洲四执委起关键作用

北京时间昨天，近年来一直深挖国际足联黑幕的《星期日泰晤士报》用巨大篇幅来报道这起丑闻，头版用了"购买世界的阴谋"的通栏标题。该报还声称，在未来几周内还将继续刊登关于哈曼行贿以帮助卡塔尔获得世界杯举办权的秘密文件。 本次《星期日泰晤士报》一系列的调查是通过上百万件有关的秘密文件，包括邮件、来往信函和银行转账记录的分析，这些被英国媒体称作"确凿证据"的调查指出亚足联主席穆罕默德•本•哈曼花费多达500万美元作为行贿资金，换取卡塔尔获得2022年世界杯的主办权。 根据《星期日泰晤士报》的结论，卡塔尔在申办过程中采用多种利益输出手段，影响最终具有投票权的国际足联执委，其主要方向是非洲委员。据悉，哈曼利用私人公司设置的10个行贿基金向30名非洲国家足协主席逐个支付了最高金额达到20万美元的资金，确保执委会中的四名非洲执委最终能将票投给卡塔尔。 在多哈，哈曼还多次出资主办各种奢华接待活动，吸引非洲国家足协主席以及家人来此度假参会，包括赠送贵重礼品、提供私人飞机服务，现金支出不少于40万英镑；其他细节还包括：利用身为国际足联发展委员会主席职务之便，向科特迪瓦足协拨款80万美元，以换取该国执委"对于卡塔尔申办的全力支持"。甚至，卡塔尔申办委员会还公开向即将召开的非洲足联大会赞助100万美元，提高选票到手的稳固性。 在哈曼被国际足联驱逐后，近两年来，卡塔尔申办委员会一直努力切割与他之间的关联性，并一再声明，该委员会在申办过程中恪守规章，未见违法行为。国际足联方面也针对卡塔尔的贿选进行调查，却未见多少突破。 "八面玲珑"的哈曼 让人震惊的是，为使祖国获得主办权，哈曼的政治手腕可谓"五花八门"。 《星期日泰晤士报》透露，哈曼曾向前国际足联执委、大洋洲足联主席雷纳德•特马里支付30.5万英镑的法律费用，通过"经济援助"方式使被FIFA停职（涉嫌收受冒充美国申办委员会的成员的贿赂）的特马里提出上诉，延迟特马里被踢出国际足联执委会的时间，从而达到阻止特马里的接任者达维参与最终投票，因为，达维支持的是卡塔尔的竞争对手--澳大利亚。 另外一些机密文件还印证了此前媒体的披露，即卡塔尔在2022年世界杯申办过程中贿赂了前国际足联副主席杰克•华纳。作为哈曼的"同党"，特立尼达和多巴哥人及其家人收受了近160万美元贿赂，其中的45万美元来自投票前一个小时。有消息称这些钱款还帮助哈曼获得了中北美及加勒比地区足协的支持，以帮助其在国际足联主席竞选中能取代布拉特。 综合各种消息看，卡塔尔世界杯申办的黑幕并不仅是这些。当《星期日泰晤士报》准备采访本•哈曼家庭时，本•哈曼的儿子哈马德•阿尔•阿卜杜拉拒绝对此事置评。 卡塔尔或失去主办权 针对英国媒体的报道，卡塔尔方面目前已经断然否认，并且坚持表示哈曼的行动一直独立于卡塔尔的申办活动。但是自从卡塔尔获得世界杯举办权后，争议就从来没有停歇。 早在2013年初，《法国足球》打出了《2022年世界杯，卡塔尔门》骇人的标题，并发表了一份近20页的详细调查报告，曝光在2022年世界杯申办期间，媒体曾抓拍到时任法国总统萨科齐、欧足联主席普拉蒂尼以及卡塔尔首相阿勒萨尼共进晚餐的场景。回顾当时情况，普拉蒂尼原本支持的对象是美国，但一顿晚饭之后他就改了主意，在投票中将自己那一票投给了卡塔尔。另外，法国前总统萨科齐一直劝说普拉蒂尼能够支持卡塔尔，因为卡塔尔富豪将给法国企业和足球世界注入巨资。 此番，面对英国媒体的新"指控"，给国际足联施加了更多压力。因为，这届世界杯主办权也是和2018年世界杯主办权在同一时间确定的，英格兰在这次投票中仅获两票，在第一轮就早早被淘汰。国际足联首席调查官迈克尔•加西亚表示已着手调查申办过程中腐败和违纪的行为，他原定在当地时间周一会见卡塔尔世界杯组委会。最新消息称会谈时间已被推迟，侧面说明新证据出现在哈曼行贿和申办过程之间。BBC体育事务记者也认为："新的腐败指控让国际足联承受到重新举行2022年世界杯主办国投票的新的压力。" 在这个时间节点，作为2022年世界杯举办权竞争失败的国家--日本表示，他们会静观卡塔尔2022年世界杯举办权问题的进展，并声称已对2022年世界杯承办工作做好准备。日本足协主席大仁邦弥对承办2022年世界杯非常有自信："我们有着完善的体育场馆和优良的设施，2020年我们还会承办奥运会，那么为什么我们不能成功承办世界杯呢？当然结果还是要国际足联做出。" 而国际足联副主席博伊斯在接受英国广播公司采访时也表示，如果调查显示卡塔尔在争取2022年世界杯承办权时确有行贿行为，他能够想象国际足联将重新选择2022年世界杯承办国。