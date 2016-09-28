世界银行行长金墉获连任 任期至2022年

哈通社阿斯塔纳9月28日电 据新华社报道，当地时间27日，世界银行执行董事会一致同意，任命现任行长金墉连任第二个任期，为期5年，新任期从2017年7月1日开始。世行通过电邮声明发布行长连任消息。

执董会表示，他们一致认可世行过去4年在金墉领导下所取得的一系列成就，并积极肯定金墉的领导力和眼光。金墉2012年上任后提出两个目标：到2030年消除极端贫困以及推动低收入国家增长、促进共同繁荣。这两项目标此后成为世行的发展战略，并得到了执董会的有力支持。

据悉，世行上月23日启动新行长的遴选程序。美财长雅各布·卢代表美国提名金墉继续出任行长一职。截至本月14日提名流程结束时，金墉是唯一一名获得提名的人选。执董会此后与金墉进行了会晤。

报道称，金墉在与执董会的会谈中阐述了第二个任期在全球范围内的工作重点，包括促进私营部门投资基础设施，扩大教育、医疗以及技术培训的投入以及维护全球经济增长等。

此外，金墉当天发表声明表示，未来全球仍然面临气候变化、流行性疾病等重大挑战，世行需要与伙伴更加密切地合作，继续找到创新方式以更有效地动用发展资源。他表示，期待与世行员工、合作伙伴和成员国共同努力建立一个更加包容和没有贫困的世界。

据了解，金墉2012年竞选世界银行行长，是首位面临竞争的美籍候选人，当时奈及利亚财政部长伊卫拉也参与角逐。