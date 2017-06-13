马明：哈俄计划至2022年前启动巴伊铁列克航天发射基地

哈通社阿斯塔纳 -- 6月13日，在哈萨克斯坦-俄罗斯政府间委员会第5次会议框架下，政府第一副总理阿斯哈尔•马明在拜科努尔会见俄罗斯联邦政府副总理德米特里•罗戈津。

马明回忆道，2016年12月，纳扎尔巴耶夫总统在访俄期间签署了拜科努尔航天中心未来合作理念相关文件和《关于批准对<1995年12月23日哈俄两国间关于拜科努尔市行政机构地位协议>进行补充修改》法案。



据马明介绍，根据该文件，两国政府将长期合作，共同推动拜科努尔发展并使用其基础设施，两国将合作实施一系列新的航天项目，并采取一系列措施推进拜科努尔市繁荣发展。



与会者就拜科努尔航天基地工作情况、合作项目实施计划、巴伊铁列克航天发射基地成立事宜及拜科努尔航天中心合作理念等交换意见。



马明表示，哈俄两国计划加快实施巴伊铁列克合作项目，并有意至2022年前启动新的航天发射基地。





马明说，拜科努尔合作理念同时还将为推进拜科努尔市基础设施发展、改善社会经济环境、增添工作岗位、推进旅游发展等起到重要作用。



会议还就2017-2025年拜科努尔市发展规划、拜科努尔航天发射基地环保安全问题、取消租凭和使用拜科努尔航天基地闲置设施相关问题进行探讨。2016年12月20日，俄罗斯联邦决定试启动拜科努尔闲置设施使用项目。



罗戈津表示，进一步促进哈萨克斯坦和俄罗斯航天合作发展是两国政府共同的目标。



马明表示，提升拜科努尔航天基地工作效率将为深化两国航天合作和保障拜科努尔成为国际航天市场上具有竞争力的航天发射基地起到重要作用。



【编译：昂哈尔】