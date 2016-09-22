意大利奥委会主席：罗马将继续申办2024年奥运

哈通社阿斯塔纳9月22日电 据BBC消息，对于罗马市长拒绝支持该城市申办2024年奥运会的决定，意大利奥委会主席作出了愤怒的回应。

意大利奥委会主席乔瓦尼·马拉戈（Giovanni Malago）表示，罗马市长作出了"蛊惑人心和民粹主义"的决定，并坚称有足够的财政实力支持申办奥运的工程项目。



罗马市长弗吉妮亚·拉吉（Virginia Raggi）在周三（9月21日）拒绝了申办奥运的议案，理由是主办奥运将会令意大利首都陷入债务泥潭，认为在这个时候申办奥运是"不负责任"。



波士顿和汉堡均已经退出了2024年奥运会的申办行列。



"听到‘不'字是令人伤心的，"意大利奥委会主席说，"我非常遗憾。这是有可能做到的，而且能做好。我们将会继续（申办工程），直到我听到正式的否决决定。"



据悉，罗马曾主办过1960年夏季奥运会。



目前除了罗马，有意申办2024年奥运会的城市包括巴黎、洛杉矶和布达佩斯。



国际奥委会将于2017年9月在秘鲁利马进行投票，选出主办城市，目前巴黎被认为是最大热门。（编辑：小穆）





1960年罗马奥运会会场









1960罗马奥运会会徽





1960罗马奥运会金牌