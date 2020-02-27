2025年哈中小企业从业人员将增至400万人

哈通社/努尔苏丹/2月27日 -- 哈萨克斯坦国家经济部长鲁斯兰•达列诺夫日前表示，改善营商环境的主要方向是国家扶持、优化立法和简化监管。

2019年，中小企业在哈萨克斯坦经济中占比为29.5%，2020年将提高至30%，2025年达到35%。政府的战略目标是到2025年将中小企业在国家经济中的占比提高至50%，达到发达国家水平，中小企业从业人员将增至400万人。

部长认为，中小企业是确保经济和就业增长的关键因素，发达国家一般都拥有大量的中小企业。中小企业数量越多，经济规模越大；中小企业在国家经济中占比越大，居民就业率越高。中小企业创造了主要的就业岗位。哈萨克斯坦应以经合组织国家为标杆，不断优化立法和监管环境。

达列诺夫指出，政府在«商业路线图»、«简单物品经济»、«劳动»等国家规划框架下为企业提供支持。

2019年，上述国家规划框架内，共为2.2万个项目提供融资支持，帮助企业获得优惠贷款和基础设施接入。

同时，政府还为10.6万名企业主提供培训，为4.1万家企业提供会计、税务、法律和营销等方面的服务支持。

【编辑：木合塔尔·木拉提】