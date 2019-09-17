哈萨克斯坦计划至2025年在世界银行排名中进入全球TOP40国行列

哈通社/努尔-苏丹/9月17日 – 在17日召开的政府工作会议上，对哈萨克斯坦在«营商环境（DoingBusiness）»以及其他排名中的情况进行汇报的国家经济部部长鲁斯兰·达列诺夫表示，哈萨克斯坦至2025年必须进入世界银行世界物流绩效指数（LPI）排名前40国行列。

«世界银行的LPI排名能够准确的体现出一国贸易和交通基础设施的发展水平。这一排名可帮助国家明确贸易物流发展面临的挑战和机遇。根据2018年的排名，哈萨克斯坦位居全球第71位。至2025年，我们必须将成绩提升至前40位，达到以色列、冰岛和马来西亚同等水平。»他说。

据部长介绍，贸易物流基础设施的质量，民间组织物流运输的便利程度，海关和边境监管的有效性，以及物流量的监督等，是排名的关键指数。

«全球竞争力指数有世界经济论坛统计发布。在2018年公布的报告中，哈萨克斯坦位居全球第59位。至2025年，哈萨克斯坦应该进入该指数的前40位，也就是与意大利、爱沙尼亚、智利等国同一级别。该指数中最关键的因素包括：金融体系的稳定度和发展水平，医疗卫生体系的发展水平，基础设施的质量和发展水平，创新潜力，信息和通信技术的发展水平，以及对私有财产的保护等。»达列诺夫说。

部长在报告中强调指出了海关通关效率指数对全球竞争力排名的影响力。在这一单项指数当中，哈萨克斯坦位居全球第64位。哈萨克斯坦至2025年在这一单项指数上也应该达到前40位，即与以色列、捷克、智利等国同级的水平。

«要改善这一指数，需要提升我国海关检查站的清关能力，提高海关检查制度的效率。»他说。

【编译：木合塔尔·木拉提】