欧亚经济联盟将在2025年建立统一金融市场

哈通社阿斯塔纳 - 在欧亚经济联盟内部建立统一的货币体系是完全没有必要的。

16日，欧亚经济委员会一体化及宏观经济领域委员（部级）塔提亚娜•瓦罗瓦娅如是说。



"建立统一货币的话题，时常被人提起。正向我一直所说的，建立统一货币对于欧亚经济联盟而言不是必须的。我们甚至没有讨论这一问题的日程安排。建立统一货币--不是乌托邦，而是反乌托邦。当前我们不需要任何新货币，无论是讨论其建立前提还是必要性，都是毫无意义的。" 塔提亚娜•瓦罗瓦娅强调称。



瓦罗瓦娅表示，欧亚经济委员会认真研究了欧盟的经验，并力争不犯下欧盟曾经出现的失误。



"如果仔细回顾欧盟建立统一货币体系的道路，你会发现，欧盟虽然的确拥有建立统一货币的前提条件和需要，但他们过快的实施了这一进程，并且是在实现了货币统一之后，才开始着手推动和建立一些本应该在统一货币体系建立之前，就予以完善的基础。"她说。



瓦罗瓦娅认为，相比统一货币而言，欧亚经济联盟还有许多更加迫切和必须的任务需要完成。



"我们最主要也是首要的目的，是在2025年左右，建立起联盟内部的统一金融市场。这是一个非常高的目标，将为成员国带来巨大的经济影响。第二位的目标，是保障联盟内的货币和金融的稳定，否则很难实现欧亚经济联盟的发展。"她说。



【编译：木合塔尔·木拉提】