欧洲空间局拟2025年在月球上探矿

哈通社/阿斯塔纳/3月4日 -- 据外媒消息，欧洲空间局（以下简称"ESA"）希望2025年开始在月球上探矿。ESA已经与火箭制造商阿丽亚娜集团签定了一项为期12个月的合同，为这一任务进行前期研究和准备工作。ESA这次任务的目标是提取月球表皮土或月球岩石。

表皮土覆盖深度至少达到12英尺的月球地表层，成分包括黏土、玻璃碎片、矿物，以及氧化铁等化合物，从中可以提取氧气、水和燃料。

许多太空机构都认为，对于在月球建立永久性基地或人类移居月球来说，太空采矿至关重要。

ESA载人和无人探索部门主任大卫·帕克（David Parker）表示，"太空资源的利用对于可持续的月球探索而言至关重要，这项研究是欧洲全面月球探索计划的一部分，未来10年，我们将成为全球性月球探索活动的一分子。"

阿丽亚娜集团将与德国创业公司PTScientists（制造月球着陆器）和比利时Space Applications Services（提供地面控制设施等）合作，完成ESA的任务。

阿丽亚娜集团表示，这次任务不涉及载人登月，只涉及机器人设备。

阿丽亚娜集团CEO安德烈-休伯特·鲁塞尔（André-Hubert Roussel）说，"第一项合同对于阿丽亚娜来说是一个里程碑，多年来我们一直在研究提供太空物流服务的技术方案。"