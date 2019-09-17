至2025年哈萨克斯坦国家级道路质量将得到全面改善

哈通社/努尔-苏丹/9月17日 – 哈萨克斯坦工业和基础设施发展部部长罗曼·斯卡利亚尔17日在政府关于改善«营商环境（DoingBusiness）»以及其他排名中哈萨克斯坦情况的工作会议上表示，至2025年我国所有的国家级重要道路将提升至优良标准。

部长表示，工业和基础设施发展部的工作与«营商环境»报告中的«办理建筑许可证便利度»指数直接相关。

在这一单项指数上，哈萨克斯坦2018年排名世界第35位。

部长称，为了提升在排名中的表现，工基发展部实施了多项具体的举措，在城市建设、装潢和建筑服务领域开展了8项改革，对一系列规范标准进行了修订，并向国家经济部提交了大量的更新建议。

部长强调指出，在全球竞争力指数排名中，工基发展部主要负责«基础设施建设»指标的相关工作。哈萨克斯坦2018年在这一单项上排名世界第69位。

为了改善排名情况，工基发展部在全国范围内新建、翻修和维护了一万多公里公路，其中国家级公路6000公里，州级和县级公路4600公里。

«根据计划，至2025年，100%的全国国家级公路奖能够达到优良水准，而95%的州级和县级公路也将达到同等水平。»他说。

部长同时指出，阿拉木图州火车站附近的环道建设工程将对排名中的«铁路运输效率»等指数的改善起到良好的作用。铁路运输领域法律规范的修订工作也在持续当中。

【编译：木合塔尔·木拉提】