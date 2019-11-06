政府总理：《商业路线图-2025》规划将于本月批准通过

哈通社/努尔苏丹/11月6日-- 哈萨克斯坦政府总理阿斯哈尔·马明在今日政府例行工作会议中表示，《商业路线图-2025》规划将在本月批准通过。

政府总理表示：“商业是提高国家经济的主要因素之一。首任总统、民族领袖努尔苏丹·纳扎尔巴耶夫强调指出了加强中小企业的作用在保持国民经济稳定方面的重要性。总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫也下达了在2025年之前将中小企业比例提高至35%， 2050年前提高到50%的工作任务。”

政府总理还指出，为达到以上工作目标，当前正在进行《商业路线图-2020》规划和对法律条款进行补充和修改等一系列工作。根据初步工作结果，哈萨克斯坦在营商环境报告（Doing Business 2020）中的排名上升到了第25位。

«根据当前的工作结果，2018年中小企业在国内生产总值当中的占比从2015年的24%提高到了28%，生产总额超过10万亿坚戈。预计这一数据会从13.3万亿增长至23.4万亿坚戈。中小企业的数量从当前的90万增加至130万。规划项目开展期间我国新增了9.4万个工作岗»阿斯哈尔·马明说道。

据政府领导人介绍，根据总统下达的工作指示，《商业路线图-2025》规划5年期间的融资金额约4210亿坚戈，这比《商业路线图-2020》的融资金融多出了1.5倍。

与此同时，政府总理向相关部门就落实《商业路线图-2025》规划下达了一系列工作任务。

【编译：阿依波塔】