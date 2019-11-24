俄罗斯拟于2025年前组建战斗机器人部队

哈通社/努尔苏丹/11月24日 —— 据新华社消息，俄罗斯媒体23日报道，俄罗斯准备在2025年前组建能够完成作战任务的战斗机器人部队。

俄新社援引俄国防工业系统人士的话报道说，俄罗斯准备组建的战斗机器人部队是全新意义上的兵种，这些机器人能实现最大限度的自动控制，很少需要人工干预，基本能完成战场作战任务。俄将于2020年开始制订“机器人部队组建任务”路线图，并准备在2025年前完成有关科学研究、试验设计和组建战斗机器人部队等一系列计划，然后将这一新型部队纳入俄军管理体系。

报道说，俄罗斯目前研制的战斗机器人将使用5种自动操作平台，分别执行安保、运输、加油等任务。它们能使用枪械、榴弹发射器等武器，可施放执行一次性任务的无人机。

据报道，研制能独立完成战场作战任务的机器人，一直是俄军方和研发机构的努力方向。俄军方和机器人研发机构今年以来对新研制的战斗机器人进行了协同配合演练，取得良好效果。有俄罗斯媒体报道说，俄军已将部分新研制的战斗机器人送至叙利亚以接受实战检验。

近年来，俄军实施大规模武器装备现代化升级计划。俄罗斯总统普京22日表示，俄军队现代武器装备占比已超过68%，这一占比将提升至70%并稳定维持在这一水平。