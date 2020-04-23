“商业路线图-2025”规划取消了行业限制

哈通社 /努尔苏丹/4月23日--国家经济部创业发展司司长申格斯•阿赫梅托夫23日在线上举行的新闻发布会山对国家向中小企业提供的支持机制进行了介绍。

阿赫梅托夫表示，受冠肺炎疫情影响实施的紧急状态和限制措施对中小企业造成了不同程度的影响。餐饮、旅游、大型商场、酒店、教育行业和交通运输等领域的企业受影响比较严重。根据总统下达的工作指示和政府发布的决议，相关部门已实施税收优惠政策、优化公共采购程序等相应举措。当前，经济部还需要制定一系列具体措施，以应对危机。

创业发展司司长对“商业路线图-2025”规划和“简单物品经济”项目框架下的具体支持措施进行了介绍。

他表示，之前，根据“商业路线图-2025”规划的规定，只有特定经济领域可以享受支持措施。鉴于当前的情况，该规划取消了行业限制。值得注意的是，该规划不支持投资目的的贷款申请，如购买房地产和贸易设备等。还有根据哈萨克斯坦《商业法》获得国家支持的12个行业也无法享用“商业路线图-2025”规划政策。

“除了投资目的的贷款申请和彩票、银行业务和审等12种服务类型的中小型企业和其他企业家以外，任何中小型企业都可以通过该规划申请优惠贷款。” 阿赫梅托夫说。

【编译：阿依波塔】